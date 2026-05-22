Ученици от София надникнаха в света на науката в „Ел Би Булгарикум“

Ученици от 11 клас на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ в София посетиха „Ел Би Булгарикум“ и се запознаха отблизо с работата на компанията.

По време на визитата младите хора имаха възможност да проследят процеса по производство на лиофилизирани закваски за кисело мляко, както и да се запознаят с работата в лабораториите на Научноизследователския център на дружеството.

Учениците проявиха голям интерес към различните аспекти на научноизследователската и производствената дейност. На многобройните им въпроси, свързани с производствените технологии и контрола на качеството, отговори Нерман Чакърова – отговорник по качеството в компанията.

За отделните етапи на експерименталната работа – от изолирането на млечнокисели бактерии и изследването на техните технологични и здравословни свойства до разработването на технологии за производство на закваски и млечнокисели продукти – пред учениците разказа д-р Золтан Уршев.

Д-р Ирина Готова представи пред младежите приложението на специализирана апаратура за контролиране качеството на продуктите и закваските по отношение на тяхната автентичност, вкусови качества и хранителна стойност.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com