Как бихте отговорили: Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?

По вариант 1 писаха днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. Тестът съдържаше общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст - преразказ на неизучавана, непозната, творба.

Без сериозни нарушения преминаха изпитите след 7. и 10. клас в Пловдив и областта. От Регионално управление на образованието – Пловдив съобщиха, че е анулирана само една изпитна работа – на десетокласник, хванат да преписва.

Седмокласниците вече напуснаха изпитните зали и споделиха, че са останали доволни от падналия се Вариант 1 и от задачата по разказа на Елин Пелин „Косачи“, предава в репортаж bTV.

Конкретният цитат, по който учениците трябваше да разсъждават, беше репликата на героя Лазо:

„Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?“

Задачата изискваше кандидат-гимназистите да обяснят внушението на думите му, като покажат познаване на творбата и нейния смисъл.

"Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято“. Това е началото на текста на писателя и сценарист Христо Раянов, който преразказваха седмокласниците днес на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ). Те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя на неизучаваната творба „Въпрос №18“, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

По традиция учениците изслушаха и запис на текста, като тази година той бе прочетен от актрисата Гергана Стоянова.

Според учителя по литература Надя Каназирева най-голямо затруднение е създала последната задача от първия модул. Въпреки това настроението сред учениците било оптимистично. В двора на училището дори се чуло окуражителното: „Виждам тук шест шестици!“.

Денят започна емоционално за учениците от СУ „Черноризец Храбър“ в Пловдив. По традиция те бяха изпратени с менче вода и благопожелания от директора Елена Кисьова.

„Пожелавам ви успех и над вас да бди бялата лястовица на Йордан Йовков“, каза тя преди началото на изпита.

Седмокласниците демонстрираха увереност още преди старта. Катрин Минева заяви, че обича българския език и очаква висок резултат, а Николай Бояджан подчерта, че се е подготвял без частни уроци и е разчитал изцяло на своята учителка по български език и литература.

Резултатите от националното външно оценяване и матурите след 10. клас се очаква да бъдат обявени до 1 юли.

Преди това с час по-рано започна националното външно оценяване по български език и литература за десетокласниците. Произведението, върху което те показваха своите знания и разсъждения, бе „Арменци“ на Пейо Яворов. От учениците се изискваше да създадат и собствена теза на тема „Родина и чужбина“, както и да предадат в резюме съдържанието на текст „Ученето днес - дигитално или аналогово“, информират от МОН.

Изпитът по български език и литература за десети клас съдържаше 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.

На 19 юни са националните външни оценявания за учениците от седми и десети клас по математика.

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