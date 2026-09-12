Как бихте отговорили: Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
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Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
Католици и арменци спазват древни обичаи с клонки, символ на вяра и ново начало
Повече от половината арменци са напуснали областта
Сред тях е бившият лидер на арменските сепаратисти
Армията на Азербайджан продължава операцията си, целяща да възстанови пълния контрол
Дани Каназирева ще даде своя вот в Раковски
Един милиард католически християни по света и близо 50 000 български католици празнуват днес
Европа никога няма да е велика, ако не признае и осъди арменския геноцид
Уникален бронзов паметник на Пейо Яворов бе поставен на видно място в новата Алея на писателите в Двора на кирилицата в Плиска в навечерието на 140 г....
Турция и Германия са „двама много важни съюзници" и решението на Бундестага да признае кланетата на арменци в Османската империя като геноцид няма да...
Германският Бундестаг прие с абсолютно болшинство резолюцията, според която признава масовото убийство на арменци през 1915г. в Османската империя за...
Владимир Путин призова двете страни да спрат огъня в Нагорни Карабах Тежки боеве с танкове и артилерия избухнаха снощи между арменски и азербайджанск...
Католическият свят днес празнува Великден. В столичната католическата катедрала „Св. Йосиф" в 10.30 ч. ще бъде отслужена литургия за празника. Честван...
Католическата църква и Арменската Апостолическа Православна църква отбелязват големия християнски празник Цветница. На този ден се празнува влизането...
Съседната на Хасково турска област Одрин блокира съвместното участие по проекти с финансиране по Програмата за Трансгранично сътрудничество. Комшиите...
Турция разкритикува остро декларацията, приета от българския парламент, в която избиването на 1,5 милиона арменци от властите в Османската империя пре...
На 25 април т.г. посланикът на България в Анкара е бил поканен на среща в турското външно министерство във връзка с Решението на Народното събрание за...
Потомци на жертвите затрупаха с цветя мемориала в арменската църква „Света Богородица" Със силен камбанен звън отбелязаха арменците в Силистра годи...
Турция отвърна на "арменския геноцид", който упорито отрича, на фона на признаването му открито или с половин уста от двете страни на Атлантика, с мащ...
Американският президент Барак Обама няма да определи избиването на арменци в Османската империя през 1915 г. като геноцид, съобщи в. "Гардиън". Белият...