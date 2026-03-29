Вярващи по света празнуват Палмова неделя

Палмова неделя се отбелязва днес от католиците по света, като празникът е мощен символ на мир и възраждане. В Италия традицията има дълбоки корени и обединява поколения в общ ритуал с маслинови и палмови клонки. Във Ватикана папа Лъв XIV ще отслужи първата си литургия за този ден. Празникът се чества и от арменците, които също спазват свои древни обичаи.

В Италия Палмова неделя е не просто религиозен обред, а колективен ритуал, в който участват цели семейства - от най-възрастните до децата. Хората носят в ръце маслинови или сплетени палмови клонки, които се разменят като символ на благословия, надежда и ново начало. Според Meteoweb този жест отдавна е надхвърлил рамките на религията и се е превърнал в универсално послание за мир, дълбоко вплетено в културната традиция на страната.

Тъй като палмите не растат навсякъде, в много райони основният символ е маслиновата клонка - знак на мир, който днес придобива още по-силно значение. В област Лигурия се пази традицията на т.нар. „пармурели“ - изящно сплетени палмови листа, също носещи символика на мир. На островите Сардиния и Сицилия клонките се оформят в различни фигури като кръстове, сърца и рибки и се поднасят като ценен дар в знак на уважение.

В Рим централно място заема литургията на площад „Св. Петър“, която ще бъде водена от папа Лъв XIV и ще бъде излъчена за вярващите по целия свят. Очаква се там да бъдат раздадени 120 палмови и 120 000 маслинови клонки - жест, който подчертава мащаба на празника.

Освен католиците днес Палмова неделя отбелязват и арменците по света. Празникът напомня за посрещането на Иисус Христос в Йерусалим с лаврови клонки.

В арменските храмове се благославят върбови клонки, които след това се раздават на вярващите. Тази традиция напомня на обичая при православната Цветница и също носи символика на обновление, вяра и надежда.

