Православният календар и неговите чудеса. Ето кои са

Православният календар не е просто списък с дати, а духовно пътуване, осеяно с моменти, които вярващите наричат „тихи чудеса“. През следващите седмици и месеци ни предстоят някои от най-светлите празници, които носят послание за надежда, изцеление и ново начало.

Едно от най-големите чудеса, които винаги очакваме с трепет, е свързано с празника на светите равноапостоли Константин и Елена на 21 май.

В Странджанския край това е времето на нестинарските игри – древен обичай,

при който вярата предпазва тялото, а танцуващите върху жарава остават невредими. За вярващите това е живото доказателство за божествената закрила над онези, които носят чиста молитва в сърцето си.

Малко по-късно, на четиридесетия ден след Възкресение Христово, отбелязваме Спасовден (Възнесение Господне). Народното вярване разказва, че в нощта срещу празника се случват необикновени изцеления. Болни хора преспиват на

поляни, покрити с цветето росен, с надеждата, че „самодивите ще ги излекуват“

или че божествената благодат ще слезе над тях под формата на утринна роса. Това е празник на надеждата, че за духа няма граници и въздигането е възможно за всеки.

Предстои ни и Черешова задушница, последвана от величествения празник Петдесетница. Това е рожденият ден на Църквата, когато според преданието Светият Дух слиза над апостолите във формата на огнени езици. Чудото на Петдесетница е в разбирането – способността

хора от различни нации и езици да се чуят и разберат в името на доброто

В храмовете се разстила орехова шума, символ на прохладата и благодатта, която обгръща вярващите.

Лятото ни води към още едно голямо чудо – Успение Богородично на 15 август. Това е моментът, в който почитаме „заспиването“ на Божията майка. За православието това не е ден на скръб, а триумф на живота над смъртта. Смята се, че на този ден молитвите към Богородица имат най-голяма сила, а в много манастири чудотворните икони „проглеждат“ за болките на хората, дарявайки мир и утеха.

Всеки един от тези празници е покана да спрем забързаното си ежедневие и да се вгледаме в малките чудеса около нас – добротата на непознат, спокойствието след молитва или просто силата на прошката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com