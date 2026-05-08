Молитвата за мир на папа Лъв XIV за годишнината на трона

Светият отец призова за мир в разгара на напрежение с Вашингтон, вярващите го приеха с възторг и уважение

Сдържана молитва за мир и силен жест на вяра белязаха първата годишнина от избора на папа Лъв XIV начело на Римокатолическата църква. Светият отец избра Южна Италия за своята юбилейна визита, посещавайки светините в Помпей и Неапол, предадоха световните агенции АНСА и „Франс прес“.

Хеликоптерът на Понтифика кацна на централния площад в Помпей под бурните възгласи на над 20 000 вярващи. Въпреки че новият папа се отличава със своя дискретен и дистанциран стил – в рязък контраст с непосредствеността на покойния папа Франциск – хората го посрещнаха с огромна надежда. „Папа Лъв проповядва мир. Може да изглежда по-затворен, но е добър папа“, сподели пред медиите 68-годишният Салваторе Сика, дошъл специално от Неапол.

Елегантност в сянката на геополитическия сблъсък

Посещението се състоя само ден след ключовата аудиенция на американския държавен секретар Марко Рубио във Ватикана. Срещата бе опит за туширане на напрежението, породено от острите критики на президента Доналд Тръмп към антивоенната позиция на Лъв XIV. Вярващите в Помпей не скриха възхищението си от начина, по който Понтификът запази самообладание. „Той не се поддаде на провокацията, отговори с елегантност“, коментираха богомолци на площада.

Молитва срещу кадрите на смъртта

По време на литургията на открито папата отправи емоционален апел към световните лидери. „Не можем да се примирим пред кадрите на смърт, които виждаме всеки ден по новините“, заяви той и призова Бог да „просветли“ онези, в чиито ръце е съдбата на мира.

След обиколката с папамобила, Лъв XIV се поклони в светилището на Дева Мария, където почиват мощите на Бартоло Лонго – светецът, извървял пътя от сатанизма до католицизма. Визитата завърши в Неапол, където на емблематичния площад „Пиаца дел Плебишито“ Понтификът се докосна до реликвите на покровителя на града Сан Дженаро, благославяйки хилядите събрали се италианци.

