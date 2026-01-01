Молитвата за мир на папа Лъв XIV за годишнината на трона
Вярващите приемат с възторг и уважение светия отец
Следете всички новини, анализи и коментари за Молитва За Мир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вярващите приемат с възторг и уважение светия отец
Молитва за мир бе отправена от София към света
Това е според каноните и в самия устав на Българската православна църква
Рим. Папа Франциск призовава да се молим за мир в Сирия. В традиционното си седмично обръщение той съобщи, че в събота ще отслужи нощна молитва за мир...