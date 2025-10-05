Папа Франциск в България

Дядо Антоний: Да не се страхуваме от папата!
Никой не може да застраши нашата православна вяра, освен нашите хладни и нерадиви за спасението си сърца, казва Западно- и Средноевропейският митропол...
Папата: Останах много доволен, здрав народ сте!
Молитвата "Царице небесна" всяка седмица се проследява в ефир от над 100 милиона вярващи от цял свят
Борисов: Не се бъркам в божиите дела
Искам да благодаря на стотиците служители на МВР, Спешна помощ и местните власти, каза премиерът
Папата отлетя за Скопие, Борисов го изпрати
Молитвата "Царице небесна" за първи път тя прозвуча от столицата на България
Кой облича папа Франциск?
Името му е Раниеро Манчинели и от Втория Ватикански Събор до днес той създава папски одежди
Папа Франциск отлита за Северна Македония
Светият отец ще посети къщата-музей "Майка Тереза"
Пиарката на Борисов с пост за песимиста, любовта и папата
Севдалина Арнаудова цитира папа Франциск
Деца заплашват папата
Те са от ромски произход
Папата в Раковски: Господ е нелечим оптимист (обновена)
Никога не съм познавал някой песимист, който да е направил нещо добро
На 7 май папата се сбогува с България
"Балканският месец" на Франциск продължава
Папата с прегръдка за мир /СНИМКИ/
Молитва за мир бе отправена от София към света
Молитвата за мир започна с думи на св. Франциск /ОБНОВЕНА/
Тя ще бъде отправена заедно с папа Франциск
Патриархът: Уважение да, но не и компромис с вярата
Радваме, когато чуваме Ваши силни думи в защита на християнските корени на Европа, по тези въпроси мненията ни съвпадат, каза Н. Св. Неофит на папа Фр...