Цирк с Веско Маринов и еврото. Предупреждението е сериозно!

Писането на различни послания върху банкнотите се класифицира като умишлено повреждане, което прави тези пари невалидни и неприемливи за всякакви финансови транзакции, предупреждават от БНБ.

В цялата страна е избухнала необичайна вълна от „народно творчество“ върху еврото, Българската народна банка (БНБ) излезе с извънредно изявления. Както съобщихме, в социалните мрежи се разпространяват снимки на банкноти от 5, 10 и 20 евро, върху които са изписани цитати от песни на Веселин Маринов.

За шантавата мания се знае, че тръгва от Бургас, но не е известно кой е в основата - дали някой зевзек или евроскептик, който не харесва новата валута. Идеята бе всяко евро минало през българин да бъде "маркирано", за да може "цяла Европа да разбере за Веско Маринов".

Факт е, че този тренд се разпространява бързо и заради това БНБ предупреди гражданите, че може да пострадат.

Основният риск, който застрашава "творците", фенове на Веско Маринов, е, че поради умишленото повреждане на евробанкнотите, те могат да се окажат с напълно безполезни пари.

Преди всичко, както ясно посочва Българската народна банка, правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ) и БНБ са категорични в този случай. Според регулаторната рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.

Изрично се подчертава, че когато има достатъчно доказателства, че евробанкнотите са били умишлено повредени, те не само че няма да бъдат заменени, но и ще бъдат задържани, за да се предотврати връщането им в обращение. Това правило е изрично изразено в законодателството на Европейската централна банка и е основано на практиката да се защитава както търговците, така и финансовите държави от неправомерни манипулации с валутата.

Писането на различни послания върху банкнотите се класифицира като умишлено повреждане, което прави тези пари невалидни и неприемливи за всякакви финансови транзакции, пише Флагман.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com