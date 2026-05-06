Патриархът им го каза: Родолюбието

В сърцето на столицата, под звуците на маршове и сред блясъка на униформите, българският патриарх Даниил отправи силно послание към младото поколение българи. По време на първия Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, Негово Светейшество определи гвардейството като символ на приемственост и дълг към отечеството, подчертавайки, че вярата и родолюбието са неразривно свързани.

Събитието, посветено на 150-годишнината от Априлското въстание, се проведе на площад „Княз Александър I“ под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. В своето приветствие патриарх Даниил припомни, че православната вяра е органична част от духовната и културна идентичност на българина. Той направи

паралел между днешните гвардейци и героите от Априлското въстание,

отбелязвайки, че именно вярата е водила нашите предци в най-съдбоносните моменти от историята ни.

„Нашата православна вяра е неизменна част от това да бъдеш българин“, каза патриархът, поздравявайки участниците с пасхалния поздрав „Христос воскресе!“. Той акцентира върху ролята на свети Георги Победоносец като небесен застъпник и покровител на българското войнство, чийто празник честваме днес. Според него победата на духа и християнските добродетели са основата, върху която трябва да се гради бъдещето на нацията.

В емоционално обръщение към младите хора, облекли гвардейските униформи, патриарх Даниил ги призова

да бъдат образец за своите връстници

и за цялото общество. „Не забравяйте християнските добродетели, с които е живял и продължава да живее нашият народ“, подчерта главата на Българската православна църква.

Тържественият преглед на младите гвардейци се превърна в истински празник на приемствеността, доказвайки, че ценности като отговорност и любов към родината остават живи и днес, вдъхновени от примера на славното ни минало и под закрилата на вярата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com