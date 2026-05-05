Добруджанското селце, в което живеят граждани от 10 държави

На броени километри от лъскавите хотели на Албена и златните пясъци на Черноморието, кацнало на панорамен хълм, се намира село Рогачево. На пръв поглед то прилича на много други добруджански села, но само докато не прекрачите прага му. Тогава тишината се пресича от поздрави на английски, немски и френски, а старите каменни дувари съжителстват с модерна архитектура и грижливо поддържани градини. Рогачево отдавна не е просто точка на картата, а истински „Вавилон“ на българския Североизток.

Магнитът на панорамната гледка

Основната причина Рогачево да се превърне в любимо място на чужденците е неговото разположение. Разположено на плато, селото предлага спираща дъха панорама към морския хоризонт и долината на река Батова. Тук въздухът е различен – комбинация от морски бриз и горска свежест, което го прави идеално убежище за хора, бягащи от замърсените мегаполиси. За европейските пенсионери и дигитални номади Рогачево предлага лукс, който парите не могат да купят на Запад – спокойствие, простор и неподправена природа.

Една общност без граници

Днес в Рогачево живеят представители на повече от десет нации – от Великобритания и Германия до Франция и Скандинавието. Това, което ги обединява, е любовта към българския бит и желанието да съхранят автентичността на мястото. Чужденците в Рогачево не са просто туристи – те са активни членове на общността. Реставрират стари къщи, спазвайки традиционните строителни техники, участват в местните празници и често са инициатори на екологични акции. Тук интеграцията се случва естествено – над чаша домашно вино със съседа или по време на грижите за градината.

Инвестиция в бъдещето и природата

Интересът на чужденците превърна Рогачево в едно от най-скъпите и желани села в региона. Старите постройки, които допреди десетилетия са били пред срутване, днес са превърнати в уютни вили с басейни и соларни панели. Но въпреки модерния полъх, селото е запазило своя „китен“ облик. Местните хора и техните нови съседи са намерили баланс, в който прогресът не унищожава традициите, а им дава нов живот.

Защо точно Рогачево?

За много от чужденците Рогачево е „златната среда“. То е достатъчно близо до летище Варна и градските удобства, но същевременно е изолирано от шума и хаоса на масовия туризъм. То е доказателство, че българското село може да бъде модерно, проспериращо и космополитно, без да губи своята идентичност.

Рогачево днес е символ на новата българска мечта – живот сред природата, в общност, която цени различията и споделя общия стремеж към спокойствие и красота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com