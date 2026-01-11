Общество

Вандалщина! Посегнаха на посолството ни в Скопие, Външно с остра реакция

Неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие

11 яну 26 | 18:56
Мира Иванова

На 11 януари т.г., неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Ето какво още казват от МВнР:

Министерството на външните работи на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие – символ на държавността и официалното присъствие на Република България в Република Северна Македония.

Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Министерството на външните работи изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност.

Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират.

Настояваме компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им.

Република България очаква от институциите в Република Северна Македония ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения. Министерството на външните работи ще продължи внимателно да следи развитието на случая и си запазва правото да предприеме допълнителни действия в защита на българските интереси.

Автор Мира Иванова

анонимен
преди 9 минути

сценарии от мандана от киев 2014 се повтаря

Снежанка Димитрова
преди 1 секунда

Единственото съществуване на тази политически създадена територия в държава е да излъчва омраза към българите. Явно тя не мисли сериозно да стане член на ЕС и търси поводи за това. Този див антибългаризъм държи това управление на власт. Тези Комитетски брътвежи вече са архаични и нямат място в европейската политика и 21 век. Склеротизирате с тази омраза,но тровите младото поколение. Никой не е успял с лъжи." Този,който сее бури жъне ужас". Това ли искате.

