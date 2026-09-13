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Изложбата „Национално / локално“ представя в Скопие творби от Художествената галерия в Казанлък

Изложбата „Национално / локално“ представя в Скопие творби от Художествената галерия в Казанлък

В Българския културно-информационен център в столицата на Република Северна Македония- Скопие се откри изложбата “Национално / Локално“.Експозицията п...

27 януари | 10:52
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