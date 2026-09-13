Каракачанов припомни името на велик българин. Сърбите и до днес се страхуват от него
Напразни са усилията на Скопие да смажат българщината в Македония, защото не се гаси туй, що не гасне. Безсмъртен духът на свободата
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Напразни са усилията на Скопие да смажат българщината в Македония, защото не се гаси туй, що не гасне. Безсмъртен духът на свободата
„Прогресивна България“ поиска защита на македонските българи, ефективно правосъдие и край на официалните наративи на отрицание
Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
Евродепутатите предупреждават, че напредъкът е недостатъчен
Мъжът е с инициали И.Д. и е от града
Скандалът в Скопие се разплете
Ще бъдели отворена нова страница в отношенията със Скопие?
Идва и македонския външен министър Тимчо Муцунски
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
Касае отмяна на френското предложение
В Българския културно-информационен център в столицата на Република Северна Македония- Скопие се откри изложбата “Национално / Локално“.Експозицията п...
Неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие
Опозицията Скопие показа тъмната му страна
Обяви, че се сме били добри съседи
Поредно остро изказване на Гордана Силяновска-Давкова
Резултатите от половин милиард евро инвестиции не оправдават очакванията
Втори тур се проведе и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари
Страната провежда осмите си местни избори с рекорден брой кандидати и засилено международно наблюдение
Пробивът идва след години на забавяне и неразбирателство
В България вече има обявени търгове за участъка от железопътната линия от Гюешево до границата