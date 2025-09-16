Любим на българите град стана Лас Вегас на Балканите

Британското издание "Сън" публикува статия, в която описва столицата на Македония, Скопие, като
„Лас Вегас на Балканите“ и една от най-недооценените туристически дестинации в света.
Журналисти от вестника открояват уникалната архитектура на града – монументални паметници, фонтани и големи сгради с антични колони, напомнящи за атракциите в американския Лас Вегас.
Особено внимание е обърнато на 22-метровия паметник „Воин на кон“ на площад „Македония“, както и на Порта Македония, която е описвана като мини версия на известната Триумфална арка в Париж.
Скопие е вторият най-достъпен град за посещение в Европа
– със средни цени под 6 паунда за хранене в ресторант и под 2 паунда за бира.
В допълнение към забележителностите на града, британската медия препоръчва и природните красоти в района, като например каньона Матка, където туристите могат да се насладят на разходки с лодка, каяк и туризъм сред зрелищна природа.
Скопие е сред 33-те най-недооценени дестинации в света според престижното издание Time Out.
