Нова наглост в Скопие! Тежко предизвикателство към България

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска Давкова заяви, че политическата стабилност в България след формирането на кабинета на премиера Росен Желязков влияе пряко върху тона на двустранните отношения. Тя подчерта, че очакванията към Скопие растат, но според нея условията, поставени от ЕС за промяна на македонската Конституция, остават необичайно строги и неравнопоставени.

Българската стабилност и отражението върху Скопие

Силяновска отбелязва, че всички български правителства досега са имали проблем с оцеляването, а сегашният кабинет е вдъхнал надежда за по голяма предвидимост в София. По думите ѝ това неминуемо променя отношението към текущите теми, включително и към въпросите, свързани със Северна Македония. Тя посочва, че за разлика от Скопие българските партии и депутати вече са приели няколко декларации, задължителни за всички политически субекти, което според нея затвърждава позициите на България.

Конституционният спор и условието на ЕС

Македонският президент обясни, че отново е чула позицията на Европейския съвет: конституционните промени остават условие за провеждане на втората междуправителствена конференция. „Да се изисква от кандидатка първо да промени Конституцията си, за да започне преговори, е много учудващо“, каза тя, аргументирайки се, че в македонския Основен закон правата на малцинствата са гарантирани на много високо ниво, включително чрез интегрирането на Рамковото споразумение в преамбюла.

Силяновска подчерта, че би настоявала за конституционни промени, ако правата на българското малцинство в Северна Македония бяха застрашени, но според Венецианската комисия такъв проблем не съществува.

Критики към България и спорът за правата на малцинствата

Президентът на РСМ повдигна въпроса за липсата на възможност в България да се регистрира македонско културно сдружение или да се декларира македонска идентичност при преброяване. „Как е човешко и политически допустимо в България да не може да се регистрира културно сдружение или на преброяването да няма възможност за деклариране като македонец“, попита тя, отбелязвайки, че в същото време Скопие е призовано да впише в преамбюла „част от българския народ“.

Силяновска настоява ЕС да прояви креативност, както го е правил в други ситуации. Тя смята, че Северна Македония има нужда от ясни гаранции, които досега не са били предоставени.

Червени линии на Скопие и съмнения в европейския подход

Президентът предложи на втората междуправителствена конференция да бъде приет акт, според който историята, културата и езикът не могат да бъдат предмет на преговори или условие за напредък. „Иначе се отваря нова кутия на Пандора“, предупреди тя.

Силяновска постави под съмнение твърдението, че Украйна и Молдова са постигнали изключителен напредък по Копенхагенските критерии, докато Северна Македония не е. Според нея е необичайно от кандидатка да се изисква предварителна гаранция за промяна на Конституцията. „Депутатите не представляват нас, а гражданите. Те гласуват според убеждението си. Каква е тази демокрация, ако предварително се изисква гаранция за промяна“, каза тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com