Наш журналист алармира за нов проблем със Северна Македония

Журналистът Любчо Нешков изрази силни съмнения, че стратегическият Коридор №8 някога ще бъде изграден. В интервю за БНТ той постави под въпрос политическата воля и международните влияния, които от десетилетия блокират проекта.

Повод за коментара е церемонията днес на жп гара Гюешево, където ще се подпише споразумение между България и Република Северна Македония за подготовка и експлоатация на железопътния тунел – ключова част от коридора.

Коридорът, който тревожи великите сили

Нешков припомни, че още през 2008 г., когато заснема документален филм за Коридор №8, чува от служител в пристанище Бургас думите: „Този коридор никога няма да бъде построен, защото Русия не го иска.“ По думите му това е било показателно за начина, по който геополитическите интереси диктуват инфраструктурната карта на Балканите.

Според него България и Северна Македония са попаднали между противоположни интереси – на Москва, която не желае енергийните и транспортните потоци да минават през българския коридор, и на Атина, която отклонява европейско финансиране към свои проекти.

„Гърция прави всичко възможно, усвоява средства, за да не бъде реализиран Коридор №8“, цитира Нешков покойния македонски президент Борис Трайковски.

Новите играчи и загубеното доверие

Днес, смята журналистът, ситуацията е още по-сложна. Към руското и гръцкото влияние се прибавя и китайско, което пренасочва интереса на Северна Македония към Коридор №10 – трасето Будапеща-Белград-Скопие-Атина.

„Дали трябва да бъдем песимисти? Аз не вярвам нито на Караджов, нито на Александър Николовски, който до вчера ни наричаше мизерници и твърдеше, че този коридор е безсмислен от икономическа гледна точка“, каза Нешков. Според него, независимо от официалните речи и подписани протоколи, липсва реален ангажимент за строителство.

Коридор №8 – тест за доверието в Европа

Нешков подчерта, че церемонията в Гюешево не е просто регионален акт, а част от по-широката европейска сигурност. „Това не е магистрала за уикенд до Скопие. Това е част от мобилната сигурност на континента“, каза той, добавяйки, че присъствието на представители на Европейската комисия, НАТО и дипломатически мисии е показателно.

„Те вече не вярват на пресконференции и селфита. Искат действия.“ За журналиста Коридор №8 се превръща не само в инфраструктурен, но и в морален тест за региона – дали Балканите могат да излязат от сянката на чуждите интереси и най-сетне да изградят пътя, който свързва Изтока и Запада.

