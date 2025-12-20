Обрат с личните карти! Нови бонуси и условия

Българите ще могат сами да избират срока на валидност на личните си карти - 5 или 10 години, вместо той да бъде фиксиран както досега. Промяната е част от по-широк пакет мерки, приети от Министерския съвет, които целят да улеснят административните процедури и да адаптират системата за лични документи към нуждите на съвременното общество. Властите подчертават, че новите правила ще се прилагат без необходимост от допълнително бюджетно финансиране.

Актуализацията цели гъвкавост

Въвеждането на възможност за избор между 5- и 10-годишна валидност на личните карти е сред най-видимите промени в Правилника за издаване на български лични документи. Според правителството тази мярка отчита различните потребности на хората - от по-честа актуализация на документите до желание за по-дълъг период без административни ангажименти. На практика това означава по-голяма гъвкавост, особено за активни хора, които пътуват често или планират дългосрочно пребиваване в чужбина.

Промяната се вписва в по-обща тенденция към модернизиране на административните услуги и намаляване на излишната регулация. Вместо универсален модел за всички, държавата започва да предлага избор, който поставя гражданина в центъра на процеса, без да усложнява процедурите.

Освен възможността за избор на валидност, правителството прие и допълнителни административни промени, които ще направят връзката между гражданите и държавните институции по-ефективна. С промените в Правилника за издаване на лични документи вече ще се събират данни за електронна поща и телефон, което ще улесни комуникацията и ще позволи по-бързо уведомяване за статуса на заявленията.

Това е важна стъпка към дигитализацията на административните услуги, която се очаква да намали времето за чакане и да подобри обслужването на гражданите. Подобни мерки бяха одобрени от Министерския съвет с аргумента, че модернизират услугите без нужда от допълнителни бюджетни средства.

По-висок контрол и сигурност

Съществен елемент от приетите изменения е централизираното персонализиране на всички български лични документи. То вече ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР, което според мотивите цели по-висока сигурност, по-добър контрол и по-бързо обслужване. Централизацията е замислена като инструмент за уеднаквяване на стандартите и намаляване на забавянията при издаването на документи.

Паралелно с това се разширяват възможностите, свързани с електронната идентичност. В заявленията за издаване на нови лични карти вече ще може да се заявява и удостоверение за електронна идентичност, включително и за вече издадени документи. Регламентирана е и ясна процедура за спиране, възобновяване и прекратяване на удостоверението, записано в електронния носител на документа, което е ключово за сигурността и доверието в дигиталните услуги.

Новите правила дават възможност удостоверението за електронна идентичност да бъде издавано както при подаване на заявление за нов документ, така и по всяко време за вече издаден документ. Това означава, че гражданите ще могат да използват личната си карта с електронна идентичност за достъп до различни електронни услуги на държавата, което е част от по-широката национална стратегия за дигитално управление.

Подобни промени са в синхрон с усилията на ЕС за повишаване на дигиталната свързаност и сигурност на личните данни. Това би трябвало да насърчи по-широкото използване на електронни административни услуги, включително онлайн подаване на документи и достъп до справки.

По-ясни правила за различните видове документи

Промените не се ограничават само до личните карти. Те обхващат и реда за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, временни карти за самоличност и моряшки паспорти. В заявленията ще се обработват и контактни данни като електронна поща и телефон, при стриктно спазване на правилата за защита на личните данни. Целта е институциите да разполагат с по-ефективни канали за комуникация с гражданите, без това да води до допълнителна административна тежест.

Правителството изрично подчертава, че всички тези промени ще бъдат реализирани в рамките на съществуващите бюджети. Това е важен сигнал в контекста на обществената чувствителност към разходите за администрацията и ефективността на публичните услуги.

Промените предвиждат и оптимизиране на процедурите за издаване на свидетелства за управление на МПС, временни карти за самоличност и моряшки паспорти, което ще уеднакви стандарта на обслужване на различните видове документи. Това означава по-ясни правила и по-предвидими срокове за гражданите, които имат нужда от няколко от тези документи едновременно.

В контекста на планираните реформи някои администрации вече работят по интегриране на тези услуги в единна електронна платформа, което допълнително ще намали бюрократичните пречки. Така хората ще могат да планират по-ефективно своите документи и да намалят времето за комуникация с институциите.

Чужденците и търсената предвидимост

Наред с измененията в правилата за българските лични документи кабинетът прие и промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците. Те имат за цел да внесат по-голяма яснота и предвидимост за чуждестранните граждани, които кандидатстват за продължително пребиваване в България. Регламентират се конкретните документи, които се изискват, и се постига по-добро съответствие между подзаконовата уредба и последните промени в самия закон.

Този аспект има пряко значение не само за администрацията, но и за бизнес средата, тъй като ясните и предвидими правила са ключов фактор за привличане на чуждестранни специалисти и инвеститори.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за чужденците се въвежда ясна процедура за издаване на разрешения за продължително пребиваване, което увеличава предвидимостта за чуждестранни граждани, инвеститори и специалисти. Това е особено важно за хора, които планират дългосрочен престой, тъй като сега документите и изискванията са по-детайлно регламентирани.

Яснотата в изискванията се очаква да намали административните спънки и да улесни привличането на чуждестранни таланти в България. Така страната може да стане по-атрактивна дестинация както за квалифицирана работна сила, така и за семейства, планиращи дългосрочно пребиваване.

Дигиталните номади като нова възможност

Сред най-интересните елементи в промените е регламентирането на новия режим за пребиваване тип „дигитален номад“. Той дава възможност на специалисти в сферата на иновациите, високите технологии и творческите индустрии да живеят и работят в България, без да имат трудови отношения с местен работодател. Очакванията са, че тази мярка ще донесе икономически ползи чрез привличане на хора с висока добавена стойност, които търсят стабилна инфраструктура, добри условия за живот и високоскоростен интернет.

През юни Народното събрание вече одобри промени в Закона за чужденците, които позволяват издаване на разрешение за продължително пребиваване на дигитални номади с дългосрочна виза до шест месеца и право на пребиваване до 180 дни. Сега приетите подзаконови изменения имат за цел да направят този режим реално приложим и по-лесен за администриране, като впишат България по-ясно на картата на държавите, които се конкурират за мобилни и висококвалифицирани професионалисти.

Новият режим за дигитални номади цели не само пребиваване, но и активно ангажиране на висококвалифицирани специалисти, които работят дистанционно и могат да внесат свежи икономически импулси във всички региони на страната. Според правителствената информация, процедурата и условията за издаване на тези разрешения вече са одобрени и поставят България сред държавите в Европа, които се борят за привличане на мобилни професионалисти.

Очаква се мярката да стимулира потреблението в местната икономика, включително в сферата на недвижимите имоти, услугите и туризма. По този начин държавата залага на нов модел на глобална мобилност, който може да промени профила на работната сила в някои ключови сектори.

