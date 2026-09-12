Обрат с паспорти и лични карти. Нови такси
Решението е на служебния кабинет
Следете всички новини, анализи и коментари за Документи За Самоличност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решението е на служебния кабинет
Държавата опростява документите
Звената за български документи за самоличност ще работят от 8.30 до 19.30 часа
Без значение решението законосъобразно ли е, поставено ли е от законен състав, съдебният акт е съдебен акт
Цацаров вече поиска ВКС да спре условното освобождаване на австралиеца
Няма да има повишаване на цената на новите документи за самоличност след въвеждането на електронизацията. Това заяви заместник-министърът на вътрешнит...
Общо 220 сигнала за нарушения на изборния процес са получени до 14 часа днес. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Оказано е съдействие на 17 избират...