Обрат с паспорти и лични карти. Нови такси

Служебният кабинет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за актуализиране на таксите за издаване на български лични документи от ново поколение. Промените са свързани с изпълнението на Модела за централизирана персонализация на българските лични документи, одобрен с решение на Министерския съвет от 2017 г. Планирано е от 27 април 2026 г. осигуряването на техническа възможност за централизирано персонализиране на 27 вида образци на БЛД от новото поколение в съответствие с действащото международното и национално право.

Предлага се актуализиране на таксите, като се въвеждат нови такси за 4 документа, които до настоящия момент не са издавани и не е била предвидена държавна такса, сред тях – паспорт с 10-годишен срок на валидност и временната карта за самоличност. С проекта се постига съответствие на таксите с разходите на МВР за извършване на услугите, като сумите са предварително определени и предвидими; осъществява се развитие на БЛД, което отговаря на задължителните европейски и международни стандарти.

От Министерски съвет посочват, че промяната е в полза на потребителите, които няма да срещат затруднения при изчисляване размера на таксата при поискване на услугата, като се запазва и социално ориентираната политика за преференциални такси. Очевидна става въпрос обаче за повишение, тъй като „сред очакваните резултати е събирането на таксите да допринесе МВР да изпълни приходите към националния бюджет чрез заплащане на реалните разходи по извършване на услугите по издаване на БЛД“.

Междувременно от МВР съобщиха ,че поради предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорти, като тя няма да е достъпна от 17:00 часа на 22 април до 09:00 часа на 27 април. В София пък се открива нов Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 82, който ще поеме дейността на звената към Седмо и Осмо столични районни управления.

