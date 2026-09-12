Обрат с паспорти и лични карти. Нови такси
Решението е на служебния кабинет
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Решението е на служебния кабинет
Има промяна и при международните паспорти за пътуване извън Европейския съюз
Страшно поскъпване на документите
Държавата опростява документите
Новите правила улесняват и работата с електронната идентичност
Срокът за подмяна на документи на сегашната цена от 18 лева е до 31 декември
Увеличават таксите със 70%
Столичната полиция обяви важен график
Едно министерство сложи край на хартиените документи
Тя е с цел облекчаване на процедурата
Решение на правителството
Какви стават цените за вадене на документите
Цели се да се насърчи преиздаването на лична карта от новия образец
Предвидена е редакция на чл. 31, ал. 4 от Закона за българските лични документи
Министърът обаче отбеляза, че се запазва цената за издаване на лични документи за 14-16-годишните и за възрастните хора над 70 години
Вижте новите цени
Коя е въпросната дата за областта
Целта е повишаване на нивото на защитеност на документите
Експресната поръчка не е много експресна
Къде вилнее нова група от престъпници