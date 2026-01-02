Новите цени. С колко поскъпнаха личните карти

Новият документ за самоличност от началото на 2026 г. е със срок на валидност 10 години и струва 15,34 € (30 лв. вместо 18 лв.), а този с валидност 4 г. - 10,74 € (21 лв. вместо 13).

Тарифата е за стандартната услуга.

Експресната от 46 € (90 лв.) става 77 € (150 лева), бързата поръчка – 30,68 € (от 35 – 60 лв.).

Международните паспорти за пътуване извън Европейския съюз също са с нови цени.

Заявленията се подават в районните управления на МВР в сектор “Български документи за самоличност”.

Тези, които разполагат с електронен подпис, могат да заявят документа онлайн чрез портала на вътрешното министерство e-uslugi.mvr.bg.

При изтекла лична карта срокът за подновяването ѝ е 30 дни, а глобата за забавяне е до 127,82 € (от 50 до 250 лв.).

Новите лични карти вече са с чип. В него има информация с биометрични данни - снимка и пръстови отпечатъци. Това гарантира по-голяма сигурност и дава възможност на българските граждани, които влизат в ЕС от други държави, да преминават през електронните пунктове на ГКПП. Ускорява и контрола на граничните власти в останалите страни.

График за дежурствата на столичните звена на „Български документи за самоличност“ в съботните дни на месец януари може да видите тук.

