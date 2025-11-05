Голяма промяна с личните карти. Страшно поскъпване

Таксите за издаване на лични карти отново се увеличават – от 1 януари 2026 г. новият документ за самоличност със срок на валидност 10 години ще струва 30 лева, а този с 4-годишна валидност – 21 лева. В момента цените са съответно 18 и 13 лева.

С промяната таксата за стандартна услуга нараства с почти 70%.

Това не е първото поскъпване на личните документи през последната година. В началото на 2025 г. Министерството на вътрешните работи вече увеличи таксите – тогава стандартната услуга за лична карта стана именно 30 лева. Решението предизвика недоволство, особено след като бързата и експресната поръчка поскъпнаха рязко – съответно до 60 и 150 лева.

Впоследствие кабинетът отмени увеличението през април и върна старите цени – 18 лв. за обикновена услуга, 36 лв. за бърза и 90 лв. за експресна. Решението бе обнародвано в извънреден брой на „Държавен вестник“, като бе уточнено, че по-високите такси остават в сила единствено за вече подадените заявления.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов още тогава обяви, че ще предложи повторно въвеждане на по-високите цени от 2026 г.

До края на 2025 г. ще важат старите, по-ниски такси, а от следващата година – новите. Подмяната на лични документи може да се извърши и преди изтичането на срока им, като заявления се подават в секторите „Български документи за самоличност“ към районните управления на МВР.

Гражданите имат и възможност да заявят нов документ онлайн – чрез портала на вътрешното министерство e-uslugi.mvr.bg, ако разполагат с квалифициран електронен подпис.

Крайният срок за подновяване на изтекла лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността. При забавяне се налага глоба между 50 и 250 лева.

