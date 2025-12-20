Млада жена загина на място при удар с тежък камион

Трагичен инцидент е станал тази сутрин край село Казашко, Варненско, при който 18-годишно момиче е загинало, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. Катастрофата е станала около 8:30 часа.

Младата жена е пътувала в посока Варна, когато е загубила контрол над автомобила в района на селото. Автомобилът е навлязъл в насрещното движение и се е ударил странично в тежък камион. По първоначални данни пътят е бил влажен, а видимостта ограничена заради мъгла.

Момичето, което има шофьорска книжка от май тази година, е загинало на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента движението по Крайезерния път е ограничено и автомобилите се пренасочват. Работата по случая продължава, съобщи Vesti.bg

