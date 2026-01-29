Четвърти ден македонски превозвачи държат Деве баир блокиран

Четвърти ден продължава протестът на македонските превозвачи на граничния пункт Деве баир, като блокадата продължава да спира тежкотоварния трафик между България и Северна Македония. От българска страна при Гюешево обстановката остава спокойна, но необичайно тиха - движение няма дори на леки автомобили, въпреки че те формално се пропускат.

Пътуващи, влизащи в България от Северна Македония, посочват, че броят на ремаркетата, изкарани от протестиращите на пътното платно, е по-малък в сравнение с предишните дни. Това създава очаквания за постепенно разреждане на блокадата, макар официално протестът да продължава.

На българска територия десетки камиони са разположени на паркинги по околовръстния път на Кюстендил и на отбивки преди граничния пункт. Превозвачите изчакват възможност да продължат към Северна Македония след очаквания край на блокадата в понеделник.

Засега няма информация за промяна в организацията на движение, а граничният район остава под засилено наблюдение заради риска от внезапно струпване на тежкотоварни автомобили при евентуално отваряне на пункта.

