Камионите задръстиха изхода към Турция

Интензивен трафик на товарни автомобили е регистриран тази сутрин на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход към Турция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

Двата пункта са сред най-натоварените сухопътни граници на България и ключови за търговския поток между Европа и Близкия изток. През тях ежедневно преминават хиляди камиони, които превозват стоки между Европейския съюз и Турция. Именно затова при повишен трафик често се образуват колони от тежкотоварни автомобили, особено в началото на седмицата и след почивни дни.

По останалите български граници движението към момента е спокойно. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е и преминаването през Дунав мост при Русе след извършените ремонтни дейности по пътната настилка, като засега движението се осъществява поетапно в една лента.

Нормален остава и трафикът на граничните пунктове с Гърция. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода движението е разрешено и за автобуси и товарни автомобили.

Спокойна е ситуацията и по границите със Северна Македония и Сърбия, където трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове се движи нормално, без съобщения за опашки или затруднения.

