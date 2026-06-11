Спокойно пътуване през границите, но с внимание към Дунав мост

Трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави е нормален тази сутрин, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията обхваща движението по границите с Румъния, Гърция, Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

Единственият участък, който изисква повече внимание от пътуващите, е граничният преход Русе-Гюргево, където продължават ремонтни дейности по мостовото съоръжение. Движението там се регулира, затова при засилване на потока през деня са възможни забавяния.

На границата с Румъния преминаването е нормално на всички гранични преходи. При Русе-Гюргево обаче шофьорите трябва да се съобразяват с въведената организация на движение заради ремонта на моста. Това е най-важният детайл за пътуващите към северната ни съседка, особено при планиране на маршрут с точен час на пристигане.

На границата с Гърция също няма данни за натоварване на пунктовете. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия. Няма съобщения за извънредни ограничения или сериозни опашки по тези направления.

Въпреки спокойната сутрешна картина, пътуващите е добре да проверяват актуалната информация преди тръгване, защото трафикът по границите може да се промени бързо в рамките на деня. Това важи особено за направленията към Гърция и Румъния, където сезонният поток и ремонтните дейности могат да доведат до по-бавно преминаване.

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