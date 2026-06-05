Нормален трафик по границите, но с внимание при Русе-Гюргево

Движението през граничните контролно-пропускателни пунктове в страната е нормално тази сутрин, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“. Няма данни за сериозни опашки или затруднения по основните направления към съседните държави.

Най-важното уточнение остава за граничния преход Русе-Гюргево, където заради ремонтни дейности на мостовото съоръжение движението се регулира. От Гранична полиция напомнят водачите да следят временната организация на трафика и да предвидят повече време при преминаване през този пункт.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На Русе-Гюргево продължават ремонтните дейности на моста, като движението се извършва при въведена организация. На 4 юни, четвъртък, в 21:00 часа на прехода е възстановено движението в двете посоки за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси.

На границата с Гърция движението също е нормално на всички преходи. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Спокойна е обстановката и по границата с Турция, където движението е нормално през всички гранични пунктове. Нормално е преминаването и през пунктовете на границата с Република Северна Македония. Без затруднения се осъществява и трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.

От Гранична полиция традиционно препоръчват на пътуващите да проверяват актуалната информация преди тръгване, особено при маршрут през натоварени преходи или участъци с ремонт. В началото на летния сезон трафикът може да се променя по-бързо през уикендите и в часовете около сутрешните и вечерните пикове. Затова водачите е добре да предвидят резервно време, да следят указанията на място и да се съобразяват с временната организация на движение.

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