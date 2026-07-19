Нови ограничения за камионите в края на почивните дни

Движението на тежкотоварните камиони временно се ограничава днес от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле. Забраната за машините над 12 тона е в двете посоки и обхваща отсечката от пътен възел „Симитли“ при 376-ия км до пътен възел „Кресна“ на автомагистрала „Струма“ при 402-рия км. Мярката се въвежда заради очаквания интензивен трафик в края на почивните дни. Целта е да бъдат ограничени рисковите изпреварвания и образуването на колони от камиони, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обходният маршрут за Бургас

Камионите над 12 тона, които пътуват от и към Бургас, могат да използват Подбалканския път I-6. Временната организация е насочена към освобождаване на автомагистрала „Тракия“ в часовете, когато много хора се прибират от Черноморието.

Откъде ще минават камионите за Кулата

Обходният маршрут към и от граничния пункт „Кулата“ преминава по път II-19 Симитли - Гоце Делчев, след което продължава по път III-198 към Кулата. От село Чучулигово движението се насочва по път III-1981 до включването в път I-1 при село Кулата.

Две ленти към София

В района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение. За автомобилите, пътуващи към София, ще бъдат осигурени две ленти, а за трафика към Кулата - една. Натовареността ще се следи непрекъснато и при необходимост подобна организация може да бъде въведена и през други почивни дни.

За кои превозни средства няма забрана

Ограничението не се отнася за автобуси и други превозни средства за обществен превоз на пътници. Изключение е предвидено и за камиони, които превозват опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим, както и за специализирани екарисажни автомобили и техника на пътноподдържащите фирми.

АПИ призовава шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да избягват рисковите изпреварвания и да не използват аварийните ленти за по-бързо придвижване. За актуалното натоварване по основните пътища може да се следи интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление.