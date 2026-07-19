Черната Златка с шокиращ разказ за морето - 350 евро на ден! Спасението

Шокиращ разказ за цените по морето на моделката и риалити звезда Златка Димитрова, която прекарва вече 26-о лято на къмпинг „Каваци” със своето семейство. Според нейните изчисления за едно четиричленно семейство са необходими между 300 и 350 евро на ден. Тази сума включва закуска, обяд, нещо следобедно и вечеря, без да се смятат допълнителни разходи за децата, престой или гориво, което прави над 2000 евро само за храна за седем дни.

Димитрова сподели конкретни примери от заведения на Черноморието, като отбеляза, че „не е нормално една гръцка салата да струва близо 40 лева”, което е 21 евро, а обикновени миди с вино са на цена от 20 евро. „Не слагам абсолютно всички заведения под общ знаменател”, уточни тя, като посочи, че със сигурност има и такива, които са много коректни, запазили са цените си и са се съобразили със ситуацията.

Златка каза, че хората са намерили цаката на високи цени.

Все повече семейства предпочитат да пазаруват от супермаркети, тъй като е по-изгодно, отколкото да посещават заведения, коментира Златка Димитрова пред Нова тв. Тя обясни, че споделя своята позиция от гледна точка на обикновен човек, потребител и пазаруващ, подтикната от видяното в супермаркета.

По думите ѝ в магазина се наблюдават препълнени колички и изключително много хора, като рафтовете са били буквално празни. „За първи път виждам такова нещо”, сподели Димитрова.