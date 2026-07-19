18 евро за мръсен плаж. Мрежата кипи от коментари

Касова бележка за 18 евро на Южния плаж в Равда предизвика цунами от коментари в мрежата. Туристка публикува снимки и отправи критики към състоянието на плажната ивица, като твърди, че срещу цената за чадър и шезлонги посетителите получават непочистен плаж, покрит с водорасли и отпадъци.

„Срещу 18 евро получаваш мръсен Южен плаж! Водорасли с фасове! Концесионерът и кметът да си изпълняват задълженията!“, написа жената.

По думите ѝ машината за почистване на плажа не се използва.

„Камиончето с греблото стои на улицата. Явно трябва някой да го накара да заработи и да почиства. И така с водораслите започват мухички, които цял ден ти правят компания на шезлонга. Българска работа!“, добавя тя, цитирана от glasnews.bg.

Публикацията предизвика десетки коментари, като мненията се разделиха.

„Важното е да се приберат парите на бедните българи, които все още предпочитат да почиват на родното Черноморие. Тази година Равда стана като Лас Вегас на България“, пише един потребител.

Други защитиха състоянието на плажа и посочиха, че чистотата зависи и от самите туристи.

„За да е чисто, трябва да се пази. Много е лесно да се критикува. Зависи и от вас, туристите. Пазете. И без пари да ви го дадат, пак ще критикувате“, гласи един от коментарите.

Част от участниците в дискусията обърнаха внимание, че водораслите са естествена част от морската среда.

„Първо да ви изясня някои неща. Водораслите са част от морето. Никой няма право да ги изхвърля и изнася извън плажните ивици, защото е наказуемо. Хем искате да няма водорасли във водата, хем имате проблем, че се събират на купчини“, пише друг потребител.

Имаше и сравнения с почивките в чужбина.

„Аз си ходя в Гърция и го няма този проблем“, коментира турист.

Други отново призоваха за повече лична отговорност.

„Ако всички пазим, ще е чисто. Когато сме навън, спазваме правилата, а тук не“, смята потребител.

Публикацията отново повдигна темата за поддръжката на плажовете по родното Черноморие, ролята на концесионерите и очакванията на туристите през активния летен сезон.