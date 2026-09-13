Всичко за Равда

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РИОСВ: Няма дюнигейт 2

РИОСВ: Няма дюнигейт 2

Бургас. Няма Дюнигейт 2 на плажа в Равда, обявиха инспектори на РИОСВ-Бургас. Чиновниците направили щателна проверка на място, която показала, че дейс...

16 октомври | 14:07
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Дюнигейт 2 пламна край Равда

Дюнигейт 2 пламна край Равда

Дюнигейт 2 се разрази край Равда, след като местни жители алармираха за нов строеж върху пясъка. В социалната мрежа Фейсбук дори бяха публикувани сним...

15 октомври | 22:35
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