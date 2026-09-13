18 евро за мръсен плаж. Мрежата кипи от коментари
Касова бележка за 18 евро на Южния плаж в Равда предизвика цунами от коментари в мрежата. Туристка публикува снимки и отправи критики към състоянието...
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Касова бележка за 18 евро на Южния плаж в Равда предизвика цунами от коментари в мрежата. Туристка публикува снимки и отправи критики към състоянието...
Живеела в Равда
Украинци купуват на юг по морето
Видео с агресията му пред магазин в Равда обиколи социалните мрежи
Народни цени по морето
По разпореждане на министъра на туризма Марияна Николова
Турция ще организира националните си олимпийски академии по модела на България. Това стана ясно след 34-ата Сесия на Националната олимпийска академия(...
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха реконструираната пречиствателна станция в Равда....
Равда. Мъж и дете са открити мъртви тази сутрин в постройка между Равда и Несебър, съобщиха от на ОД на МВР-Бургас за Дарик. Полицията разследва случ...
Бургас. Спорът между собственика на хотел в Равда и Националната спортна академия за територия в Равда добива все по-големи размери. Хотелиерът е огр...
Бургас. Скандалите около апетитния парцел на НСА в Равда продължават с пълна сила. Преди броени дни спортната академия спечели пред ВКС делото, което...
Бургас. Забранява се в срок от две години жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата инфраструктура в имотите в за...
Равда. Сръбски крадец избяга от полицейски конвой на път за ареста в Поморие. Арестантът е обигран джебчия и е бил задържан при случайна проверка в Ра...
Доктори на улицата, ако не им дадат още пари
Бургас. Няма Дюнигейт 2 на плажа в Равда, обявиха инспектори на РИОСВ-Бургас. Чиновниците направили щателна проверка на място, която показала, че дейс...
Дюнигейт 2 се разрази край Равда, след като местни жители алармираха за нов строеж върху пясъка. В социалната мрежа Фейсбук дори бяха публикувани сним...
Бургас. 21-годишен шофьор е загинал на място при катастрофа край Равда. Инцидентът е станал тази сутрин, около 8 часа на пътя Бургас – Слънчев бряг в...
Стихията вдигна чадъри на височината на дърветата
НСА си върна терен от 2400 кв. м, отнет от общината преди 14 г.