69-годишна рускиня е жената, намерена мъртва в морето

Полицията установи самоличността на жената, открита мъртва в морето край Несебър на 31 май.

По информация на Областната дирекция на МВР – Бургас става въпрос за 69-годишна гражданка на Русия, която е живеела в собствен апартамент в село Равда.

Самоличността на жената е била установена след извършените оперативно-издирвателни действия във връзка с намереното тяло в района на плаж "Олимпийски надежди".

Разследването по случая продължава, като се изясняват всички факти и обстоятелства около инцидента, предаде БГНЕС.

При първоначалния оглед не са установени следи от насилие. Тялото бе откарано в съдебна медицина в Бургас за аутопсия.

