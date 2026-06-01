Президентът от Враца: Ботев ни завеща - можем да счупим всяка верига!

Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев, заяви президентът Илияна Йотова във Враца по време на тържествения митинг-проверка по случай 150-ата годишнина от подвига.

Над Врачанския Балкан, приютил завинаги поета и революционер, не спря да вали и гърми, което засили величествената картина от зарята под Околчица.

"За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби, и често казваше, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис беше друга и той се нареди сред тези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и крушението", посочи държавният глава.

"Няма по въздействащ символ от онази минута на мълчание, в която се прекланяме пред паметта на загиналите, от Ботевата минута в тази минута, в която всеки от нас утихва и остава сам със съвестта си, за да помним, да се прекланяваме и да преосмисляме себе си и веднага след това да продължим още по-силни", отбеляза тя.

"И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник и не може, защото, когато сме заедно, сме силни. Защото и тази вечер на този площад, и утре в 12:00 часа милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва пред националните герои ще мислят за родината си", изтъкна още Илияна Йотова.

