Атанас Семов изрече най-тъжната истина за България

България продължава да бъде най-бързо изчезващата нация в света, а причините за тежката демографска криза се крият не само в ниската раждаемост, но и в сериозните проблеми на здравеопазването и образованието. Най-тъжната истина за страната ни изрече конституционният съдия, член-кореспондент проф. д.ю.н. Атанас Семов по време на дискусионния панел „Демографията: Национална кауза“ в рамките на форума „България на пет океана“ в София.

„Аз си позволих преди 25 години първи да кажа, че ние сме най-бързо изчезващата нация в света. Въпреки някои положителни тенденции през последните години, това продължава да е така. Няма в историята на човечеството друг народ, който без война и без бедствие за 40 години да е загубил 40% от населението си“, заяви Семов.

Според него демографската криза не може да бъде решена изолирано, а изисква справяне с редица дълбоки обществени проблеми.

Един от тях е здравето на българите.

По думите му страната е сред лидерите по смъртност от мозъчни инсулти, а обществото остава недостатъчно информирано както за рисковите фактори, така и за действията, които могат да спасят човешки живот в първите критични часове.

„Да си кажем много честно, че ние като общество живеем изключително нездравословно. Ние пием много и даже пиянстваме, ние пушим много, ние ядем боклуци и децата ни ядат боклуци“, каза Семов.

Той предупреди, че употребата на алкохол, цигари и наркотични вещества сред младите хора се превръща в сериозен обществен проблем с дългосрочни последици за здравето на нацията.

Като втори ключов фактор за демографския срив Семов посочи образованието.

Според него българската образователна система не успява да подготви достатъчно конкурентоспособни млади хора за пазара на труда, което влияе както върху личната реализация на младите поколения, така и върху икономическото развитие на държавата.

„Образованието е в основата и на демографския проблем, и на проблема с икономическото развитие, и на проблема с конкурентоспособността на икономиката и икономическия растеж“, подчерта той.

Конституционният съдия предложи държавата да насърчава раждаемостта сред образованите семейства чрез по-сериозна подкрепа за родители със завършено средно или висше образование.

Според него качеството на човешкия капитал е сред най-важните условия за преодоляване на демографската криза, а по-образованите родители създават по-добри възможности за развитие и успешна реализация на своите деца.

Изказването на Семов идва на фона на продължаващите тревожни демографски тенденции, които поставят България сред държавите с най-бързо намаляващо население в Европа.

