Атанас Семов изрече най-тъжната истина за България
Поиска от държавата много важна мярка
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Поиска от държавата много важна мярка
Трябва да покажем постоянна нетърпимост към безчинствата в нашия живот, заяви конституционният съдия Атанас Семов пред БТВ
Има обаче текстове в Наказателния кодекс, които трябва да бъдат поправени
Не цялата съдебна система е това, което се показва в последните месеци и години
Над три четвърти от софиянци се обявяват за преименуването на летището
Сега проличава способността на зрелите нации да отсяват важното от маловажното
Промяна в законите, за да се събират, иска проф. Атанас Семов
От тях не може да се разбере какво е било лошото на турското робство
Но нищо не ни пречи да вземе превантивни мерки
Конституционният съдия не вижда основание за дело в съда в Страсбург
Главният прокурор има прекалено голяма власт за демократична държава, смята Семов
Софийската градска прокуратура е отказала да започне разследване срещу проф. Атанас Семов заради магистърската програма по Право на ЕС, тъй като няма...
"Стандарт" продължава поредицата "Каква България в каква Европа" на водещия специалист по европейско право доц. д.ю.н. Атанас Семов, носител на Катедр...
"Стандарт" продължава поредицата "Каква България в каква Европа" на водещия специалист по европейско право доц. д.ю.н. Атанас Семов, носител на Катедр...
За България това е изключителна възможност и голям риск "Стандарт" продължава поредицата "Каква България в каква Европа" на водещия специалист по евр...
Атанас Семов не преуспя в политиката, но покори европейското право Понякога от отличните професионалисти се получават лоши политици. Показва го и пос...
София. Решението на парламента да удължи мораториума над продажбата на земя на чужденци от ЕС до 2020 г. предизвика бурни реакции. От една страна, зар...