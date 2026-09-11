Феноменът Хюго чупи рекорди. Новият крал сред гигантите

Шайърският кон Хюго, висок 199 см, е признат от Гинес за най-високия в света, предава ВВС.

Той е роден в Таустър, Англия, и продължава да расте, стремейки се да подобри рекорда на Самсън от 1850 г. Височината му е била 219,7 см.

Собственикът на Хюго, фермерът Бад Мастърс, отбеляза, че конят му е все още много млад – той е само на четири години, очаква се да расте още поне толкова, така че рекордът ще бъде актуализиран.

Според ВВС, Юго редовно се посещава от специалисти, приема добавки и спазва диета.

"Той живее в голям мащаб, не си отказва нищо," каза Мастърс в интервю за BBC.

Собствениците му, Брет и Лиза Мастърс от фермата Tove Valley Shire Horses в Таустър, споделят, че и двамата родители на Хюго са били със съвсем среден за породата ръст. Никой не е очаквал той да стане толкова огромен. Когато го купуват на 18-месечна възраст, те изобщо не подозирали, че расте аномално бързо.

Въпреки плашещите си размери, собствениците му го описват като изключително гальовен. Той обожава вниманието и в момента се учи да бъде язден, както и да показва на хората как шайърските коне са работили в миналото, теглейки каруци.

Шайърският кон е най-едрата и тежка порода коне в света. Известни като „нежните великани“ заради изключително кроткия си и спокоен нрав, тези коне са се превърнали в символ на британската земеделска история.

Най-характерната им черта са т.нар. четки – това са дълги, гъсти бели косми по долната част на краката, които покриват копитата им.

Породата е селектирана в централните графства на Англия през XVIII век. Техни прародители са средновековните бойни коне („Great Horses“), които са носели тежко въоръжените рицари в битките.

Благодарение на огромната си теглителна сила, те са били гръбнакът на британската индустриална революция и земеделие.

С навлизането на тракторите и камионите през XX век, нуждата от тях изчезва и породата е била пред пълно изчезване.

Днес те са класифицирани като застрашен вид от Фонда за оцеляване на редки породи, има 212 такива коня, като организации и ентусиасти се борят за запазването им чрез изложби и демонстрации.