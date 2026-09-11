Безпрецедентна ситуация в "Гласът на България"

Още 12 вълнуващи изпълнения от кастингите на тъмно ще видят зрителите във втория епизод на любимото музикално риалити "Гласът на България" на 13 септември от 20:00 часа в ефира на bTV. След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила.

Тази неделя за обърнати столове на треньорите DARA, Мария Илиева, Иван Лечев и MEDI отново ще се борят участници от различни поколения, а най-яркият пример за това ще бъде дует между майка и дъщеря, които за първи път пеят заедно. След като Мария Илиева вече демонстрира скрития си афинитет към хард рока заедно с участник на сцената, сега предстои да видим още един спонтанен дует между треньор и претендент за титлата "Гласът на България".

Епизодът ни среща и с още "млади надежди" от поколението, израснало с любимото музикално риалити на България, които вече имат своята публика като тик-ток звезди. Сред тях е изпълнител, който веднага печели сърцата на публиката, а треньорите определят като "българския Джъстин Бийбър".

Няколко стола с неподражаемото си изпълнение ще успее да обърне и една принцеса, а на сцената, освен на български език, ще се пее и на английски, френски и дори японски.

След като Владимир Ампов - Графа влезе в ролята на "звезден застъпник" на Мария Илиева, предстои да видим и коя звезда ще лобира в полза на DARA. Но най-голямата изненада е запазена за финала на епизода, когато един от участниците ще бъде поставен в безпрецедентна ситуация. Той ще трябва да се справи със сериозно предизвикателство, за да продължи пътя си напред към титлата "Гласът на България" и наградата от 30 000 евро.