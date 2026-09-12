Безпрецедентна ситуация в "Гласът на България"
След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила
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След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила
Младата шуменка призна още, че музиката й помага да се справи със загубата му
Той не издържа на чувствата, които нахлуха в душата му
Мария й каза в прав текст, че направо я е отвяла
Мастър Лечев го похвали
По думите му телевизията му е инициирала разговори за предоговаряне
Нови разкрития
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София. 16 момичета и момчета ще се надпяват на осминафинала в "Гласът на България" навръх Гергьовден. Голямата награда от шоуто на bTV освен титлат...