Първите двама отпаднаха от "Фермата". Ето кой влиза на тяхно място

Неочаквана развръзка беляза първия дуел в юбилейния десети сезон на „Фермата“ в понеделник вечер. Виолета и Николай, които единодушно бяха определяни от останалите участници като едни от най-силните претенденти за голямата победа, отпаднаха след двучасова битка и резултат 7:2 в полза на Кристиян и племенника му Викторио в първия дуел на „Фермата“ 10. Тази вечер, вторник, в 20:00 ч. по bTV на тяхно място в стопанството ще влязат годениците Крис и Елеонора, познати от последния сезон на „Ергенът”.

Скоро след като беше наградена от фермера на седмицата Горан за най-деен участник, Виолета, заедно с брат ѝ Николай, се сбогуваха със стопанството. Двамата бяха посочени за втори дуелисти от ратаите Викторио и Кристиян, въпреки приятелството и симпатиите между двете двойки. Виолета и Николай влязоха в предаването с ясната цел да се борят за голямата награда от 75 000 евро и бързо доказаха, че имат всички необходими качества за победа.

Николай, който работи в сферата на строителството, беше един от най-активните и способни мъже в стопанството. Заедно със Светослав Бърканичков изнесоха на гърба си по-голямата част от задачите, изискващи тежък физически труд още в първата седмица на риалитито. От своя страна, с безценните си насоки, знания и действия, Виолета беше един от най-полезните участници, както в кухнята, така и при изпълнението на всички останали задачи за жените на терена на „Фермата“.

До неочакваната развръзка се стигна, след като Викторио и Кристиян бяха поставени пред сложната задача да изберат кое да защитят – принципите си, тъй като не биха предизвикали на дуел двойка жени или мястото си във „Фермата“, ако се изправят срещу някои от по-силните претенденти. Двамата все пак предпочетоха да постъпят джентълменски и затова се наложи да избират между Светослав Бърканичков и сина му Джулиан, или Николай и сестра му Виолета.

След двучасова битка, изпълнена с обрати, Кристиян и Викторио успяха да победят и да изпълнят целите си. За чичото това беше възможност да защити честта си и да докаже, че далеч не е „лентяй“, като какъвто беше определен от фермера на седмицата Горан. За племенника победата означава възможност за още една споделена седмица под един покрив с неговата любима - Симона. Стюардът и младата актриса и танцьорка все по-трудно крият привличането си един към друг, въпреки силното присъствие в стопанството на бившия приятел на Симона - Джулиан.