Елизабет II я няма от 4 години: Невероятните обрати, които разтърсиха кралското семейство

Великобритания днес си спомня за Елизабет II – четири години след смъртта на кралицата, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на британската монархия. Тя почина на 96 години в любимия си Балморал на 8 септември 2022 г., само три месеца след пищните тържества по повод Платинения ѝ юбилей – 70 години на трона, пише БТА.

Елизабет II управлява Обединеното кралство 70 години и 214 дни – най-дългото управление в историята на британската монархия. През годините тя е била монарх на общо 32 държави, а към момента на смъртта ѝ са останали 15 държави от Общността на нациите. Тя е и най-дълго управлявалата жена монарх в света.

Последните дни на една епоха

Смъртта на кралицата настъпи на фона на сериозни политически сътресения във Великобритания. Само два дни преди кончината си Елизабет II прие новия премиер Лиз Тръс в Балморал. Тя остана на „Даунинг стрийт“ едва 45 дни, преди постът да премине към Риши Сунак.

Така Тръс остана в историята не само като един от най-кратко управлявалите британски премиери, но и като последния министър-председател, назначен от Елизабет II. На нея се падна и тежката задача да ръководи правителството в периода на организацията на грандиозното държавно погребение на кралицата, събрало в Лондон монарси, президенти и правителствени ръководители от цял свят.

От един крал към друг

Четири години по-късно монархията изглежда съвсем различно.

След кончината на Елизабет II на трона се възкачи синът ѝ Чарлз III. Последваха коронацията, промени в титлите и пренареждане на наследяването на короната. Сред тях беше и решението децата на Хари и Меган – Арчи и Лилибет – да получат титлите принц и принцеса, въпреки че родителите им се отказаха от официалните си кралски задължения.

А семейната драма съвсем не остана в миналото.

Преди четири години Хари и Меган бяха в единия лагер, а Чарлз, Камила, Уилям и Кейт – в другия. Макар на погребението на кралицата двете страни да демонстрираха единство, след това пропастта отново се разшири, включително с излизането на мемоарите на Хари „Резервен“.

След това дойде тежката 2024 г., когато Чарлз III и принцеса Катрин едновременно се оказаха въвлечени в битка с рака. Кралските ангажименти тогава паднаха в значителна степен върху кралица Камила, принц Уилям и принцеса Ан.

Хари и Меган отново на британска сцена

Следващият обрат се оказа още по-неочакван.

Хари и Меган отново се появиха на британска територия, като според текста семейството им се е върнало заради желанието децата им да получат британско образование и възпитание.

Преди това, на 10 юли, двамата посетиха Чарлз III и Камила в Хайгроув, заедно с Арчи и Лилибет. Това е било първото виждане на децата с дядо им от повече от четири години. Последният път, когато те са били в Лондон, е бил за Платинения юбилей на Елизабет II през юни 2022 г.

Месец по-късно семейството се върнало във Великобритания за постоянно, като подробностите около новия им живот били пазени в тайна. Според британски медии Арчи и Лилибет са записани в престижно частно училище в Котсуолд, където годишната такса е 26 000 лири.

Училището разполага със закрит басейн, фитнес център, големи зелени площи, достъп до река за водни спортове, научни лаборатории, театър, музикален и център за сценични изкуства, готварско ателие и концертна зала.

Но едно нещо очевидно не се е променило – разривът между Уилям и Хари остава. Завръщането на Съсекс не е сложило край на семейната война.

Кралицата, която остава – в снимки, дрехи и градини

Междувременно Великобритания отбелязва и 100 години от рождението на Елизабет II. Кралицата е родена на 21 април 1926 г., а юбилейните прояви започнаха през април тази година.

Един от акцентите е изложбата „Кралица Елизабет II: Нейният стилен живот“ в Кралската галерия на Бъкингамския дворец. Експозицията проследява живота ѝ чрез повече от 300 облекла и аксесоари – от детските ѝ години до последните етапи от живота ѝ.

Сред експонатите са роклята ѝ за кръщенето, шаферската ѝ рокля, сватбената рокля и тоалетът, който носи при коронацията си. Показани са още бижута, шапки, обувки, дизайнерски скици, мостри на платове и ръкописна кореспонденция.

Градина с памет за кралицата

В Лондон тази година беше открита и градина, посветена на Елизабет II, в парка „Риджънтс“.

Тя заема два акра и е изградена около права централна алея, символизираща непоколебимата отдаденост на кралицата към служенето на народа. Има езеро, пергола, цветни пейзажи и множество пътеки за разходка.

Растенията също не са избрани случайно. Момината сълза например е присъствала в букета на Елизабет II при коронацията ѝ, а специален нарцис е посветен на нейния Диамантен юбилей. В градината има още мирта, розмарин, дъб и амурска маакия – растения, свързани с различни моменти от живота на кралицата.

Над 40 нови дървета допълват градината, като сред тях има както местни видове, така и дървета, характерни за страните от Общността на нациите.

И една статуя, която вече предизвика спор

Само дни преди годишнината, на 4 септември, в Ромзи, Хемпшър, беше открита бронзова статуя на Елизабет II. Тя е дело на местната скулпторка Ейми Гудман и изобразява кралицата в човешки ръст в момент от младостта ѝ, когато поема ролята на британски монарх.

Мястото не е избрано случайно. В района се намира имението Броудлендс, където Елизабет II и принц Филип прекарват част от медения си месец през 1947 г.

Но паметникът едва беше открит и вече се появиха критики. Част от почитателите на покойната кралица смятат, че младата жена от бронз изобщо не прилича на Елизабет II.

И така, четири години след смъртта ѝ Елизабет II продължава да присъства навсякъде – в дворците, музеите, градините, книгите, филмите и дори в новите спорове около кралското семейство.

Монархията се променя. Семейството се пренарежда. Титлите се сменят. Но сянката на Елизабет II остава дълга – точно като нейното управление.