Елизабет II я няма от 4 години: Невероятните обрати, които разтърсиха кралското семейство
От възкачването на Чарлз III и семейния разрив до неочакваното завръщане на Хари и Меган – британската монархия продължава да пише история
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От възкачването на Чарлз III и семейния разрив до неочакваното завръщане на Хари и Меган – британската монархия продължава да пише история
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Популярна тенденция в социалните медии се превърна в основа за научни изследвания
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Розмаринът засилва паметта с 15 процента, дори и да не се консумира, а само да има такъв аромат в помещението, съобщават в. "Дейли телеграф" и БТА. П...