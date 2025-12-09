Популярен лайфхак привлече вниманието на учени. Какво откриха

Популярна тенденция в социалните медии се превърна в основа за научни изследвания. Учени от Медицинския факултет „Перелман“ към Университета на Пенсилвания съобщиха, че екстрактът от листа от розмарин ускорява заздравяването на рани и предотвратява образуването на белези.

Проучването е публикувано в списанието JCI Insight. Изследователите са създали крем на базата на антиоксиданта карнозинова киселина от розмарин и са го тествали върху мишки. Кремът ускорява заздравяването на рани и помага за възстановяване на кожните структури, включително космените фоликули, мастните жлези и хрущялите.

Учените обясняват това с факта, че съставът е активирал кожния сензорен рецептор TRPA1, който е свързан със способността на организма да лекува наранявания без белези. Когато същият крем е бил приложен върху мишки, на които липсва TRPA1 рецепторът, терапевтичният ефект е изчезнал.

Други билки, като мащерка и риган, имат подобни свойства, но розмаринът се е доказал като най-ефективен и безопасен. Други естествени съставки, като горчица или локалното средство имиквимод, също могат да стимулират TRPA1, но за разлика от розмарина, те причиняват дразнене и възпаление.

Изследователският екип препоръчва пациентите да използват продукти на базата на розмарин само след консултация с лекар, пише zdrave.to.

