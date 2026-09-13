Корейски учени изумиха света. Създадоха вълшебен прах
Комбинацията от ултрабърза хемостаза, дългосрочна стабилност и лесно съхранение превръща AGCL в силен кандидат за нов стандарт в спешната медицина
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Комбинацията от ултрабърза хемостаза, дългосрочна стабилност и лесно съхранение превръща AGCL в силен кандидат за нов стандарт в спешната медицина
Популярна тенденция в социалните медии се превърна в основа за научни изследвания
Ще ги приключа, зарече се Делян Пеевски
Ето как да се предпазите от вредното му въздействие
Той помага дори при разширени вени
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Чрез подобен опит не ставаме по-силни, а дълго носим раните от него
Две престрелки в Атина, има убит и много ранени
Актьорът стрелял с реквизитен пистолет и халосни патрони
Тя е с четири рани след стрелбата в метрото
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Доброволката Беяз Мехмед намерила животните в безпомощно състояние и се е погрижила за тях
Това е жизненоважна, но монотонна задача за лекарите
Младежът е 18-годишен, извършителят е задържан
Видео на жестокия сблъсък е пуснато в туитър
Каракачанка се нахвърли върху благоевградчанка и я нахапа по главата и ръцете. Инцидентът е станал в четвъртък по обяд в дома на пострадалата в Благое...
Медици лекуват 3-годишното българче, открито завързано голо и с кървящи рани в Гърция. Случаен минувач чул детски писък и плач, идващ от изоставен ск...
Десетки са ранени и най-малко 12 души са задържани по време на протестите срещу македонския президент Георге Иванов. Причина за общественото недоволст...