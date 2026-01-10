Корейски учени изумиха света. Създадоха вълшебен прах

Учени от Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST) разработиха прахообразен материал, който при контакт с кръвта се превръща в плътен хидрогел за около една секунда и незабавно запечатва раната, показва изследване, публикувано в списание Advanced Functional Materials.

Материалът, наречен AGCL, е изграден от три естествени биосъвместими компонента – алгинат, геланова смола и хитозан.

При контакт с калция в кръвта алгинатът и гелановата смола образуват гел, а хитозанът усилва хемостатичния ефект, като се свързва с кръвните компоненти.

AGCL може да абсорбира над 725% от собственото си тегло в кръв и демонстрира адхезия над 40 килопаскала, съпоставима със силен ръчен натиск.

В лабораторни тестове материалът показва минимална хемолиза под 3%, клетъчна жизнеспособност над 99% и антибактериална ефективност над 99%.

В експерименти с животни AGCL значително намалява обема на кръвозагубата и времето за хемостаза, като след две седмици чернодробната функция се възстановява напълно.

Материалът запазва свойствата си до 24 месеца при стайна температура и висока влажност, което го прави подходящ за използване извън болнична среда.

„Целта ни беше да създадем материал, който да действа бързо и надеждно дори в условия, в които е невъзможно да се използват традиционни медицински средства“, пишат изследователите от KAIST.

Историята

AGCL е разработен за ситуации, в които стандартните превръзки и лепенки не са достатъчни – тежки, дълбоки и неравни рани, полеви условия, природни бедствия и военни операции. При контакт с кръвта прахът образува стабилна триизмерна бариера, която издържа дори при високо налягане и не се влияе от температура и влага – проблем, характерен за много от съществуващите продукти. Освен че спира кървенето, материалът ускорява регенерацията на тъканите, стимулира образуването на нови кръвоносни съдове и подпомага натрупването на колаген, което води до по-бързо и по-качествено заздравяване.

Комбинацията от ултрабърза хемостаза, дългосрочна стабилност и лесно съхранение превръща AGCL в силен кандидат за нов стандарт в спешната медицина. Потенциалните приложения обхващат болници, линейки, спасителни екипи, военни мисии и кризисни зони – сегмент, чийто глобален пазар расте заедно с нуждата от бързи, надеждни и мобилни медицински решения.





