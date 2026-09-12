Всичко за Иновация

Следете всички новини, анализи и коментари за Иновация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Технологии Здраве
Хибрид със соларен покрив

Хибрид със соларен покрив

Revero залага на външния си вид и уникалния интериор През 2007 г. един от най-прочутите автомобилни дизайнери в света Хенрик Фискер основа в Анахайм,...

13 септември | 22:00
0 коментара
346
Нов хит - синьо вино

Нов хит - синьо вино

Шестима млади предприемачи от Баския регион в Испания са на път да направят може би най-голямата иновация във винената индустрия досега – синьо вино....

19 юни | 6:00
0 коментара
30210
Мокра кърпичка вместо душ

Мокра кърпичка вместо душ

Гигантска мокра кърпичка може да замени нуждата от вземане на душ при най-различни обстоятелства, пише в. "Дейли мейл". Новият продукт е с размери 80...

19 юни | 1:00
0 коментара
16922
Скейтборд и раница в едно

Скейтборд и раница в едно

Ново иновативно устройство скоро ще залее световния пазар. Това е Movpak, която набира все повече популярност сред младежите, запалени по скайта. Аме...

07 юни | 22:30
0 коментара
14161
Роботи чувстват болка

Роботи чувстват болка

Сензорът BioTac имитира човешки пръст и реагира на висока температура Учени от Университета Лайбниц в Хановер разработват роботи с аналог на човешкат...

07 юни | 18:00
0 коментара
15387