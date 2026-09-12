Корейски учени изумиха света. Създадоха вълшебен прах
Комбинацията от ултрабърза хемостаза, дългосрочна стабилност и лесно съхранение превръща AGCL в силен кандидат за нов стандарт в спешната медицина
Следете всички новини, анализи и коментари за Иновация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комбинацията от ултрабърза хемостаза, дългосрочна стабилност и лесно съхранение превръща AGCL в силен кандидат за нов стандарт в спешната медицина
Разходът на боя пада с 20%, енергията – с 80%, а качеството и устойчивостта се повишават
Показват маршрути, съобщения и дори рецепти директно в стъклото
Очаква се да има голям интерес към тях
Подобно на бъдещите AirPods, това ще позволи на часовника да "вижда" околния свят
"Св. Иван Рилски" разполага с нова 3D технология
Дизайнерът Тиери Гоген представя своя концептуален проект
Имаме реален шанс да бъдем сред водещите държави
То цели да предпази играчите от нещо зловещо
През септември с нова иновация
Калина и Петър създадоха заместител на фолиото
Revero залага на външния си вид и уникалния интериор През 2007 г. един от най-прочутите автомобилни дизайнери в света Хенрик Фискер основа в Анахайм,...
Приложение в смартфона и специална гривна ще изпращат сигнали SOS Нов вид охрана ще бди над реда в националните паркове на Русия. Те ще се пазят от д...
В тях алергиите изчезват, няма мухъл и влага, даже земетресенията не са страшни Да живееш в къща от глина, слама и дърво. Това е новият хит сред мног...
30 български семейства я изпробват безплатно благодарение на VIVACOM Иновативно високотехнологично решение с изключителна социална насоченост беше пр...
Шестима млади предприемачи от Баския регион в Испания са на път да направят може би най-голямата иновация във винената индустрия досега – синьо вино....
Гигантска мокра кърпичка може да замени нуждата от вземане на душ при най-различни обстоятелства, пише в. "Дейли мейл". Новият продукт е с размери 80...
Ново иновативно устройство скоро ще залее световния пазар. Това е Movpak, която набира все повече популярност сред младежите, запалени по скайта. Аме...
Очаква се догодина да се появят нов вид велосипеди, които да бъдат снабдени с операционна система. В тях ще има повече от един електронен компонент, к...
Сензорът BioTac имитира човешки пръст и реагира на висока температура Учени от Университета Лайбниц в Хановер разработват роботи с аналог на човешкат...