Невиждана иновация в наш комплекс.

След две седмици курортният комплекс Албена ще посрещне две уникални космически къмпинг капсули, които ще бъдат разположени до морето, съобщава ПроНюзДобрич. Това ще бъдат първите по рода си съоръжения у нас, които обещават да революционизират туристическото настаняване в България, обясни изпълнителният директор Красимир Станев.

Капсулните мобилни домове предлагат пълна самостоятелност на гостите непосредствено до водата и пясъка. Всяка капсула разполага с площ от 40 квадратни метра и включва две напълно оборудвани помещения и голяма баня с тоалетна. Огромните прозорци придават на съоръженията характерен футуристичен вид, сякаш са дошли направо от Космоса.

"Очакваме да има голям интерес към тях, чакаме ги с нетърпение да пристигнат и да бъдат инсталирани. Мисля, че ще бъдат първите по рода си в България съоръжения", каза Мариян Беляков.

Дизайнът на външния вид е изпълнен с високи технологии и създава усещане за научна фантастика. Тези "къщи от бъдещето" представляват напълно нова концепция за туристическо настаняване, съчетаваща комфорт, иновации и близост до природата.

Най-голямата особеност на капсулите е тяхната мобилност - те не са ограничени от терена и могат да бъдат преместени до скали, гора, море, курорти или туристически атракции. Тази гъвкавост ги прави идеални за различни туристически локации и сезони.

Съоръженията са предназначени специално за туристически нужди и скоро ще бъдат предложени на пазара. Появата им в Албена се очаква да привлече внимание не само на българските туристи, но и на международни посетители, търсещи нестандартни и иновативни форми на настаняване.

Иновацията обещава да добави нов акцент към туристическото предложение на българското Черноморие и да покаже как традиционният плажен туризъм може да се съчетае с най-модерните технологии и дизайн.

