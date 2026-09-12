Мальовица - когато тиймбилдингът излезе от конферентната зала
Разположен в сърцето на Рила, Комплекс Мальовица съчетава хотелско настаняване, ресторанти, уелнес възможности, спортни и outdoor активности и достъп...
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Разположен в сърцето на Рила, Комплекс Мальовица съчетава хотелско настаняване, ресторанти, уелнес възможности, спортни и outdoor активности и достъп...
104 сгради се оказаха без разрешения за строеж, а прокуратурата вече води шест разследвания около скандалния комплекс
Притежание на холдинга в района е почивна база на БДЖ.
Денят на отворените врати събра партньори, инвеститори, собственици и бъдещи жители в завършения комплекс до центъра
Това важи за Великобритания, според класацията на „Сънди Таймс“ за най-богатите през 2026 г.
Призът от „Чудесата на България“ ще заблести на величествения връх
Очаква се да има голям интерес към тях
На какво ще се наслаждават жителите му
Откриха обновения обект "Небет тепе"
Коментират се много възможни бъдещи проблеми в района
Той ще отвори врати през 2025 г.
Новият комплекс ще има детска градина и медицински център
Той ще бъде ще бъде реализиран в 2 фази
„Оструша“ се нарежда сред най-големите гробници в Долината на тракийските царе
Цената за посещение ще е 8 лв за стандартен билет и 4 лв за студенти
Това беше и първият уикенд за този ски сезон, през който имаше и нощни спускания
Има старинна дестилерия, наречена "гюлапана"
Кога ще бъде готов
Главният архитект на столицата Здравко Здравков е издал разрешение за строеж на "комплекс от многофамилни жилищни сгради, магазини, ресторант и подзем...
През последните 20 години комплексът се е превърнал от перлата в плувните спортове в една развалина, каза кандидатът на БСП