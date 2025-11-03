Комплекс Мальовица - порталът към величието на Рила

Само на 80 км от София, сред вековните гори и кристалните води на Рила планина се намира едно от най-красивите и автентични кътчета на България – Мальовица. Тук, на границата между дивото и човешкото, планината посреща своите гости с чист въздух, спокойствие и гледки, които остават завинаги в сърцето.

Днес комплекс „Мальовица“ се развива като пример за устойчив туризъм в хармония с природата. Изцяло обновените хотели като „Ален Мак“, „Алпинист“ и едноименния „Мальовица“, отлично маркирани пътеки и еко маршрути, дават възможност на все повече хора да открият това вълшебно място, без да нарушават неговата дива красота.

Новото бижу в комплекса, което ще отвори врати на 1 декември е реновирания хотел „Ален Мак“ - място за почивка, вдъхновение и приключения в сърцето на Рила. Всеки детайл е проектиран, за да създава баланс между лукс и природосъобразност.

Релакс след планински приключения

Двата модерни релакс центрове в „Мальовица“ и „Алпинист“ допълват една незабравима почивка. Поглезете се в джакузита, с панорамна гледка към върха, парна и арома парна баня – чудесни за детокс и възстановяване, класическа и инфраред сауна, солна терапия – естествена грижа за дихателната и имунната система и атракционен душ за освежаващо и тонизиращо изживяване. От началото на месец октомври комплексът разполага с вътрешен отопляем басейн.

В приятните есенни дни Мальовица предлага много уют и ново есенно меню, което изкушава сетивата до камината в ресторанта с невероятна панорамна гледка.

Зима, изпълнена с приключения

През зимата Мальовица се превръща в снежна приказка. Ски пистите в района предлагат чудесни условия за ски, сноуборд и зимен туризъм – далеч от тълпите и шума на големите курорти. Снегоходни преходи и уютни вечери край камината допълват усещането за истинска планинска почивка.

Комплекс „Мальовица“ следва философията на отговорния туризъм.

„Ние вярваме, че туризмът може да бъде едновременно красив и отговорен“, споделя Димитър Христов от комплекса „Целта ни е не просто да посрещаме гости, а да ги вдъхновяваме да обичат планината така, както я обичаме ние. Затова въвеждаме екологичен кодекс, който включва правила за опазване на природата и уважение към местната култура. Заедно с нашите гости можем да съхраним автентичната природа и да я запазим такава за поколенията“, разкрива той.

Едно от чудесата на България

На 1 ноември 2025 г. на събитието „15 години Чудесата на България“, организирано от Стандарт Медия, Комплекс Мальовица получи отличие - плакет за възстановяване в унисон с природата и за реновирането на първата планинска школа у нас, откъдето е тръгнал и алпинистът Христо Проданов, както и за създаването на най-високия планински музей в България.

Наградата бе връчена от вицепрезидента на „Европа Ностра“ Греъм Бел. „Вече 15 години отбелязваме невероятните чудеса на България. За популяризирането им са нужни специални приятели – партньори, които осигуряват истинска подкрепа и дават всичко от себе си, за да може това да продължава“, отбеляза Бел.

„Вече 15 години заедно градим голямото семейство „Чудесата на България“, заяви Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“ и вдъхновител на кампанията „Чудесата на България“. „Време е културното наследство да се превърне в национален приоритет. Културното наследство не е украса, то е основа, то е нашата памет, идентичност и нашата сила“, подчерта още Бозукова по време на събитието.

