Седем вредни храни, които помагат за намаляване на стреса
Някои храни, които често попадат в списъка на „нездравословните“, могат да намерят място в балансираното меню и в напрегнати дни
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Някои храни, които често попадат в списъка на „нездравословните“, могат да намерят място в балансираното меню и в напрегнати дни
Кратките пътувания, любимите места са част от тях
Този уикенд районът на Мальовица предлага допълнително преживяване
Все по-голям интерес предизвикват хотелите в района, които предлагат модерни релакс центрове
Най-луксозният релаксационен център предлага още водни атракции, които събуждат сетивата и предизвикват множество възприятия
Прогнозите на DeepSeek за следващата година
Призът от „Чудесата на България“ ще заблести на величествения връх
Перфектен подарък както за силния, така и за нежния пол
Сред тях е и липсата на достатъчно сън
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Психолозите предупреждават, че релаксирането може и да не е толкова просто, колкото си мислим
Пълен релакс и грижа за тялото в Медицински център Медика
"Всеки любител-художник може да прекара два незабравими часа в родната къща на бай Дечко Узунов” като се опита да рисува по негова оригинална картина...
Георги, който е част от екипа на "Soho", ме посреща сърдечно в малкия офис на столичната улица "Искър" 4. Развежда ме из стаите, в които има бюра с ла...
Адвокати и програмисти се отдават на четки и бои след работа Може да сте като в хитовия филм на Дейвид Бауи "Абсолютни начинаещи" - няма да ви върнат...
65% от българите стресирани в службата, 20% са жертва на терор
Ако шефът те вбесява, си направи инхалация с лавандула
Проучване на американския Everest College показва, че близо 83% от хората по света страдат от стрес на работното си място. Доста тревожна цифра, като...
Варна. 7500 българи са прекарали почивката си в екзотичен Тайланд през миналата година. Това съобщи представителят на министерството на държавата в Б...