Седем вредни храни, които помагат за намаляване на стреса

Когато сме под стрес, често посягаме към шоколад, тестени храни или нещо солено и хрупкаво. Това не е случайно, защото подобни продукти могат бързо да донесат удоволствие и усещане за комфорт, а храненето е свързано и с отделянето на вещества като допамин в мозъка. Диетолози, цитирани от EatingWell, посочват седем популярни храни, които не е необходимо да зачеркваме като „вредни“ и които могат да се впишат добре в менюто в напрегнати периоди.

„Когато сме стресирани, е напълно нормално да търсим храни, които ни дават бърза енергия и удоволствие“, обяснява диетологът Габриел Кишнер. Важното според специалистите е удоволствието да върви заедно с хранителна стойност и баланс.

1. Ядки с тъмен шоколад

Една от най-апетитните комбинации е шепа орехи с парченца тъмен шоколад или готови ядки, покрити с него. Орехите съдържат омега-3 мастни киселини и антиоксиданти, които са важни за нормалната работа на мозъка, обяснява Кишнер.

Тъмният шоколад добавя усещането за удоволствие, заради което много хора инстинктивно го търсят в напрегнат момент. Изследвания показват, че шоколадът действително е сред храните, към които хората се насочват за подобряване на настроението и емоционален комфорт при стрес.

2. Чиния паста

Пастата също не заслужава непременно лошата си репутация. Проучване, разглеждащо емоциите, свързани с консумацията й, установява силна връзка между това ястие и положителни емоции, посочва EatingWell.

За по-балансирано хранене специалистите препоръчват пълнозърнеста паста, към която да се добавят зеленчуци и източник на протеин, например пилешко месо. Така любимата комфортна храна носи и повече фибри, протеини и по-дълготрайно усещане за ситост.

3. Чаша кафе

Добра новина има и за любителите на кафето. „Последни изследвания показват, че умерената консумация на кофеин може да помогне за управление на нивата на стрес и да предпази от разстройства на настроението“, казва диетологът Лиза Московиц.

Кофеинът влияе върху различни системи от невротрансмитери в мозъка и при умерена употреба може да подпомага бодростта и настроението. Научен обзор от 2024 г. също посочва, че умереното пиене на кафе може да бъде свързано с по-добро справяне със стреса, като едновременно предупреждава, че прекомерните количества могат да имат обратен ефект и да увеличат тревожността при чувствителни хора.

4. Чипс с гуакамоле

Понякога решението не е да забраним храната, която ни се яде, а да добавим към нея нещо полезно.

„Помислете какво можете да добавите към лека закуска или хранене, за да увеличите хранителната им стойност“, съветва Кишнер.

Ако ви се хапва чипс, тя предлага да го комбинирате с гуакамоле. Авокадото е богато на ненаситени мазнини, а комбинацията може да направи закуската по-засищаща.

„Като комбинирате различни групи хранителни вещества, е по-вероятно да се почувствате сити по-бързо и да предотвратите преяждане“, обяснява диетологът.

5. Постно червено месо

Червеното месо също попада в списъка, но специалистите подчертават, че изборът има значение.

„Червеното месо е основен източник на витамини от група В и желязо, както и на цинк и протеини, които помагат в борбата с оксидативния стрес и стабилизират нивата на кръвната захар“, казва Московиц.

Препоръката е да се предпочитат по-постни разфасовки с по-ниско съдържание на наситени мазнини. По този начин месото може да осигури ценни хранителни вещества, без ястието да стане прекалено тежко.

6. Зърнена закуска с мляко

Купичката със зърнена закуска и мляко може да изглежда прекалено обикновена, но също има своето място в списъка.

Московиц обяснява, че пълнозърнестите въглехидрати участват в процеси, свързани със серотонина, докато млякото осигурява протеини и калций. По-добрият избор е зърнена закуска с повече фибри и не прекалено много добавена захар.

Комбинацията между въглехидрати и протеин помага и за по-продължително засищане, което е особено полезно в дни, когато стресът ни кара постоянно да посягаме към нещо за хапване.

7. Пуканки

И накрая идва една от най-любимите храни за филмова вечер - пуканките. Те са бързи, лесни за приготвяне и могат да бъдат приятна хрупкава закуска, когато времето не стига.

Пуканките всъщност са пълнозърнеста храна. Най-добрият вариант е да се приготвят с умерено количество мазнина и да не се прекалява със солта или тежките добавки. Могат да се овкусят с билки, подправки или малко настъргано сирене.

Специалистите обръщат внимание, че хората под натиск от времето по-често търсят нещо, което могат да изядат веднага. Именно тук пуканките имат предимство - приготвят се бързо, създават усещане за удоволствие и могат лесно да се превърнат в по-балансирана закуска.